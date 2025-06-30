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Уральский полпред планирует усилить подготовку к отопительному сезону

В Свердловской области обсуждают подготовку к отопительному сезону.

Источник: Комсомольская правда

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога обсудил с главами регионов итоги отопительного сезона 2024 −2025. Чиновники зачитывали доклады, которые касались темы ЖКХ. Также власти поднимали вопрос о подготовке к очередному отопительному сезону. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Уральский полпред подчеркнул, что в прошлом году в Свердловской области было меньше коммунальных аварий, которые устраняли больше суток. Это связано с тем, что отопительный период прошел в условиях мягкой зимы.

Также отдельное внимание уделили паспортам готовности к прохождению отопительного сезона. Власти усилят подготовку в Свердловской области. А наряду с ней в Курганской и Челябинской областях.