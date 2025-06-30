В Казахстане запретили одежду, скрывающую лицо

Согласно принятому документу, ношение одежды, закрывающей лицо, разрешено только в отдельных ситуациях: по закону, в рамках служебных обязанностей, по медицинским показаниям, для защиты от неблагоприятных погодных условий, в целях гражданской обороны, а также при участии в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

«Запрещается ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях», — говорится в тексте закон «О профилактике правонарушений», который вошел в проект поправок, пописанных президентом.