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В Казахстане запретили одежду, скрывающую лицо

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым закреплен запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, затрудняющих распознавание лица. Запрет распространяется на все случаи, кроме предусмотренных законом исключений.

Согласно принятому документу, ношение одежды, закрывающей лицо, разрешено только в отдельных ситуациях: по закону, в рамках служебных обязанностей, по медицинским показаниям, для защиты от неблагоприятных погодных условий, в целях гражданской обороны, а также при участии в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

«Запрещается ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, гражданской защиты, при погодных условиях, а также для лиц, принимающих непосредственное участие в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях», — говорится в тексте закон «О профилактике правонарушений», который вошел в проект поправок, пописанных президентом.

Законодательные поправки внесены в Закон «О профилактике правонарушений» и оформлены в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел».

Ранее «Курсив» писал, что президент Касым-Жомарт Токаев выступил за ношение одежды, подчеркивающей национальную идентичность, вместо закрывающей лицо.

В январе 2025 года в Кыргызстане приняли закон, запрещающий ношение никаба в общественных местах. Через несколько месяцев в городах прошли рейды с целью соблюдения закона.