В Казахстане запретили одежду, скрывающую лицо

Согласно принятому документу, ношение одежды, закрывающей лицо, разрешено только в отдельных ситуациях: по закону, в рамках служебных обязанностей, по медицинским показаниям, для защиты от неблагоприятных погодных условий, в целях гражданской обороны, а также при участии в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
Законодательные поправки внесены в Закон «О профилактике правонарушений» и оформлены в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел».
Ранее «Курсив» писал, что президент Касым-Жомарт Токаев выступил за ношение одежды, подчеркивающей национальную идентичность, вместо закрывающей лицо.
В январе 2025 года в Кыргызстане приняли закон, запрещающий ношение никаба в общественных местах. Через несколько месяцев в городах прошли рейды с целью соблюдения закона.