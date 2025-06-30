«Большинство — по безналу»: Сергей Шелест обнародовал статистику оплаты проезда

К слову, с 1 июля расчет электронными деньгами станет еще выгоднее: омичи будут платить за разовую поездку на три рубля больше — при расчете без использования наличных средств, и на пять — при оплате «живыми» деньгами. Таким образом, пассажиры, выбирающие оплату с помощью банковской карты, транспортной карты «Омка» или с помощью QR-кода, сэкономят сразу семь рублей по сравнению с теми, кто рассчитывается за проезд наличными деньгами.