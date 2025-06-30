«Большинство — по безналу»: Сергей Шелест обнародовал статистику оплаты проезда

Сегодня, 30 июня, мэр Омска обнародовал статистику транзакций, совершенных в общественном транспорте Омска за пять месяцев текущего года. Проезд был оплачен 59 миллионов раз, и 92% омичей воспользовались безналичной формой оплатой.
«По данным АО “Пассажирсервис”, пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев оплатили проезд более 59 млн раз. При этом 92% операций были совершены за безналичный расчет: 29,1 миллиона билетов приобретены с помощью банковских карт, 23,8 миллиона билетов — с помощью электронных проездных, 1,2 миллиона — через QR-коды и, наконец, 4,7 — за наличку. С учетом вынужденного изменения размера провозной платы, проезд в муниципальном транспорте останется максимально доступным для омичей», — отметил Сергей Шелест.
К слову, с 1 июля расчет электронными деньгами станет еще выгоднее: омичи будут платить за разовую поездку на три рубля больше — при расчете без использования наличных средств, и на пять — при оплате «живыми» деньгами. Таким образом, пассажиры, выбирающие оплату с помощью банковской карты, транспортной карты «Омка» или с помощью QR-кода, сэкономят сразу семь рублей по сравнению с теми, кто рассчитывается за проезд наличными деньгами.
После корректировки стоимости проезда экономия городской казны до конца текущего года, по предварительным оценкам, составит 163,1 млн рублей: нагрузка на бюджет снизится на 78,8 млн, его доходы вырастут на 84,3 млн рублей.
«Высвободившиеся средства, в том числе, будут направлены на обновление автопарка, ликвидацию “водительского голода” и прочие острые отраслевые проблемы», — добавил мэр.
Добавим, что, по данным из телеграм-канала мэра Омска Сергея Шелеста, с завтрашнего дня в нашем городе ожидается еще ряд положительных изменений в транспортной сфере. По измененной схеме, в соответствии с многочисленными пожеланиями омичей, поедет автобусный маршрут № 25, а еще на пяти маршрутах — № 3, 14, 61, 83 и 94 — автобусы среднего класса заменят более вместительными.