Активист отметил, что президент республики посетила недавно село Шерпены, рядом с которым находится плацдарм. «Нет, не для того чтобы в год 80-летия Победы над нацизмом почтить память 13-ти тысяч советских воинов, погибших здесь весной и летом 1944 года. Не для того, чтобы возложить цветы к Вечному огню, который по такому случаю зажгли бы без всяких дополнительных согласований. Не для того, чтобы проявить “культуру памяти”, о которой сегодня говорят из каждого провластного утюга. Нет, президентка Санду явилась в Шерпены для участия в увеселительно-разлекательном мероприятии, посвященном Дню национального костюма», — пояснил он.