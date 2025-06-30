Каллас: Армения и ЕС еще никогда не были так близки

«Армения и Европейский союз никогда не были ближе, чем сейчас. Армения приняла закон о начале процесса вступления в ЕС, и мы готовы углублять наше партнерство», — сказала Кая Каллас на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване (цитата по ArmenPress). «Однако наши отношения не ограничиваются только экономикой. Мы также оказываем жилищное строительство и социально-психологическую поддержку армянам Нагорного Карабаха. Контакты между людьми играют центральную роль в наших отношениях, поэтому мы продвигаем диалог по либерализации визового режима», — отметила она.