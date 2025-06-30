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Каллас: Армения и ЕС еще никогда не были так близки

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз и Армения никогда не были так близки, как сейчас. По ее словам, диалог сторон продвигается в сфере экономики, безопасности, либерализации визового режима. Среди прочего Брюссель выделил Еревану около €270 млн для реализации плана стойкости и роста до 2027 года.

Источник: AP 2024

«Армения и Европейский союз никогда не были ближе, чем сейчас. Армения приняла закон о начале процесса вступления в ЕС, и мы готовы углублять наше партнерство», — сказала Кая Каллас на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване (цитата по ArmenPress). «Однако наши отношения не ограничиваются только экономикой. Мы также оказываем жилищное строительство и социально-психологическую поддержку армянам Нагорного Карабаха. Контакты между людьми играют центральную роль в наших отношениях, поэтому мы продвигаем диалог по либерализации визового режима», — отметила она.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Следующим шагом власти планировали обсудить с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» евроинтеграции, а затем провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. При этом пока у Армении нет статуса кандидата. Арарат Мирзоян говорил, что Ереван не ведет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз.

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