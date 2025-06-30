В Молдавии уничтожают независимую прессу, заявил депутат

КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Сегмент независимой прессы в Молдавии в последние годы методично уничтожается, а внешнее финансирование направляется только в провластные СМИ, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного политического блока «Победа» Василий Боля.
«В последние годы сегмент независимой прессы методично уничтожается. Рекламный рынок был монополизирован, а внешнее финансирование направлялось только в “одобренные” СМИ», — написал Боля в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что тем не менее критически мыслящих людей невозможно заставить замолчать. «Они ушли в интернет, где различные программы, подкасты и независимые журналисты предлагают реальные и разнообразные точки зрения, отличающиеся от основной линии партии (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.). Телевидение сдает свои позиции. Те, кто пытаются все это контролировать, на самом деле демонстрируют свой страх перед правдой», — подчеркнул Боля.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.