Юрий Слюсарь объявил локальный режим ЧС в Шахтах из-за аварий на коллекторе

«В Шахтах вводим локальный режим ЧС. Это позволит нам оперативно выделить ресурсы, закупить технику и, самое главное, наладить работу системы до наступления осенне-зимнего периода. Я видел фотографии домов, ужаснулся состоянию подтопленных подвалов, залитых канализационными стоками, состоянием насосной станции 1945 года постройки. В первую очередь надо сосредоточиться на ликвидации этих подтоплений, перекладке коллектора, ликвидации аварийной ситуации. Сделайте расчеты, сколько необходимо сил и средств», — сказал Юрий Слюсарь.