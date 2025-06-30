Юрий Слюсарь объявил локальный режим ЧС в Шахтах из-за аварий на коллекторе

Отмечалось, что авария вызвала подтопление в многоквартирных домах.
Накануне специалисты выявили наиболее критичные аварийные участки коллектора: в микрорайонах Олимпийском, Майском, ХБК. Их состояние угрожает полноценному жизнеобеспечению города, говорилось на заседании.
«В Шахтах вводим локальный режим ЧС. Это позволит нам оперативно выделить ресурсы, закупить технику и, самое главное, наладить работу системы до наступления осенне-зимнего периода. Я видел фотографии домов, ужаснулся состоянию подтопленных подвалов, залитых канализационными стоками, состоянием насосной станции 1945 года постройки. В первую очередь надо сосредоточиться на ликвидации этих подтоплений, перекладке коллектора, ликвидации аварийной ситуации. Сделайте расчеты, сколько необходимо сил и средств», — сказал Юрий Слюсарь.
Также глава региона поручил подготовить кадровые решения в отношении руководства и технического персонала предприятия «Управление развития систем водоснабжения».
«Огромное количество нареканий поступает в адрес руководства УРСВ. Есть объективные факты, а есть субъективные. И они подсказывают, что надо менять руководство. Я поддержу соответствующее кадровое решение», — заметил врио губернатора.