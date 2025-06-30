Лукашенко высказался о людях, «которые ни черта не делают» в Беларуси

«Поэтому, мужики, еще раз повторяю: действуйте. Сегодня ситуация такая, что нам надо действовать, если даже не получится, люди это оценят. Люди увидят, что ну да, ну не получилось. По разным причинам же, объективно не получается. Они нам простят эти недоработки и ошибки. Но если мы ничего делать не будем, люди нам этого не простят».