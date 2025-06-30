Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о людях, «которые ни черта не делают» в Беларуси, упомянув тех, кому нет смысла помогать и поддерживать. Слова главы республики приводит БелТА.
Назначая и согласуя кандидатуры чиновников в местные органы власти, Лукашенко указал новым руководителям:
«Действуйте! Не сидите и не ждите, что кто-то придет и что-то сделает. Как только мы увидим, что вы разделись и работаете с утра до вечера, ведете за собой людей и у вас хоть немножко что-то получается, мы будем вам помогать и вас поддерживать».
Вместе с тем президент обозначил тех, кому помогать не стоит:
«Какой смысл помогать и поддерживать людей, которые ни черта не делают, а если делают, то у них ничего не получается? Это еще хуже: делают, деньги тратят, а результата нет».
Глава Беларуси прямо сказал руководителям местной вертикали:
«Поэтому, мужики, еще раз повторяю: действуйте. Сегодня ситуация такая, что нам надо действовать, если даже не получится, люди это оценят. Люди увидят, что ну да, ну не получилось. По разным причинам же, объективно не получается. Они нам простят эти недоработки и ошибки. Но если мы ничего делать не будем, люди нам этого не простят».
Власти сказали об идее ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси.