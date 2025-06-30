Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил президента ДРК с Днем Независимости

Астана. 30 июня. КазТАГ — Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Демократической Республики Конго с Днем Независимости, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Демократической Республики Конго», — говорится в сообщении.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо с Днем независимости.

«Сегодня Демократическая Республика Конго добивается значительного прогресса в укреплении государственности, повышении благосостояния граждан и авторитета на международной арене. Уверен, что благодаря Вашей дальновидной политике и конструктивным инициативам страна достигнет новых высот», — говорится в телеграмме.