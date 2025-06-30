Токаев поздравил президента ДРК с Днем Независимости

«Сегодня Демократическая Республика Конго добивается значительного прогресса в укреплении государственности, повышении благосостояния граждан и авторитета на международной арене. Уверен, что благодаря Вашей дальновидной политике и конструктивным инициативам страна достигнет новых высот», — говорится в телеграмме.