Минниханов обозначил приоритеты Татарстана в сотрудничестве с ОИС

Особое значение будет придаваться созданию исламских финансовых инструментов, поддержке образовательных и культурных инициатив, а также совместным усилиям в сфере здравоохранения и социальной политики.
Минниханов напомнил, что Казань получила статус культурной столицы исламского мира 2026 года, что открывает для республики дополнительные возможности для взаимодействия с мусульманскими странами.
Среди приоритетных направлений Раис выделил развитие исламского банкинга и страхования, поддержку стартапов и финтех-компаний, работающих по шариатским стандартам, создание платформ для исламских инвестиций и бизнес-инкубаторов.
Важную роль, по словам Минниханова, сыграет и академическое сотрудничество — планируется расширение программ обмена, реализация совместных научных проектов в таких сферах, как исламская культура, молодежная политика, медицина, экономика и технологии.
Отдельное внимание уделят культурной дипломатии: Татарстан намерен организовывать фестивали, выставки и форумы с участием стран ОИС для продвижения татарской культуры и мусульманского наследия.
Также республика рассчитывает на обмен опытом в социальной сфере, профилактике экстремизма и здравоохранении.
В ближайшие годы Татарстан будет продолжать активную работу по расширению сотрудничества со странами ОИС в различных сферах, вносить свой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества Российской Федерации с исламским миром.