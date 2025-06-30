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Казахстанцы под угрозой смертной казни за границей: что делает МИД

Казахстанские дипломаты ищут путь к спасению соотечественников, которым в Индонезии грозит смертная казнь.

Источник: Baigenews

Казахстанские дипломаты предпринимают усилия для защиты граждан, задержанных в Индонезии по обвинению в распространении наркотиков. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в Астане, передаёт BAQ.KZ.

«Впереди ещё суд. Мы узнали об их задержании ещё весной. Сейчас ведём работу, чтобы найти им хороших адвокатов и поддерживаем связь с их родственниками», — сообщил Смадияров.

По его словам, возможность возвращения казахстанцев на родину появится только после вступления в силу судебного решения. Однако для этого требуется двустороннее соглашение между Казахстаном и Индонезией об обмене осуждёнными. На данный момент такого соглашения не существует.

«К сожалению, с Индонезией у нас нет соглашения об обмене осуждёнными. Но наши дипломаты приложат все усилия, чтобы достичь какого-то понимания с местными властями», — отметил Смадияров.

Ранее сообщалось, что граждане Казахстана были задержаны в Индонезии и подозреваются в сбыте наркотических веществ. Им грозит суровое наказание — вплоть до смертной казни. МИД РК держит ситуацию на особом контроле и продолжает оказывать необходимую консульскую поддержку.