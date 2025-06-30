Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России вызвал посла Азербайджана

МИД России вызвал посла Азербайджана. В дипведомстве подчеркнули, что это связано с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. Они оказались членами азербайджанской диаспоры. В МИД Азербайджана после этого выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ, а делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву. Затем, 30 июня, силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. При этом в Кремле считают необходимым продолжать разъяснительную работу, чтобы уточнить причины и обстоятельства событий, которые стали основанием для таких шагов Баку.