МИД России вызвал посла Азербайджана

Напомним, 27 июня СК провёл в Свердловской области специальную операцию по задержанию преступников, причастных к убийству в 2001 году. Они оказались членами азербайджанской диаспоры. В МИД Азербайджана после этого выразили России протест и вызвали временного поверенного по делам РФ, а делегация парламента Азербайджана отменила визит в Москву. Затем, 30 июня, силовики провели обыски в офисе российского информационного агентства Sputnik Азербайджан в Баку. При этом в Кремле считают необходимым продолжать разъяснительную работу, чтобы уточнить причины и обстоятельства событий, которые стали основанием для таких шагов Баку.