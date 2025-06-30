Детским омбудсменом на Кубани вновь стала Татьяна Ковалева

«Мы ежегодно заслушиваем доклады Уполномоченного, из которых становится очевидно, что она всегда держит руку на пульсе, максимально погружена в то, что делает, проявляет инициативу и активно взаимодействует с самыми разными структурами для достижения поставленных целей», — подчеркнул Юрий Бурлачко.