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Израиль раскрыл потери авиации в конфликте с Ираном

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в ходе вооруженного конфликта с Ираном не потеряли ни одного пилотируемого самолета. Об этом заявил РИА Новости представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри.

Источник: AP 2024

«Ни один израильский самолет, ни один боевой вертолет не был сбит. Ирану удалось поразить лишь несколько беспилотников, и мы это открыто признали», — сказал он.

По словам спикера ЦАХАЛ, все утверждения иранской стороны о сбитых израильских боевых самолетах являются ложью и пропагандой, не имеющей ничего общего с реальностью.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам и командному составу страны.

17 июня иранское агентство Mehr заявило о сбитии израильского военного самолета системами ПВО на юго-западе Ирана. Вскоре издание опубликовало кадры с якобы сбитым истребителем F-35, которые, однако, оказались сгенерированными нейросетью.

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