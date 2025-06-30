Кондратьев: Кубань представит свой промышленный потенциал на «Иннопроме»

Международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге проходит ежегодно с 2010 года. За все время участия в ней краевые делегаты подписали соглашения о 17 проектах на сумму более 24,5 миллиардов рублей, реализация которых даст свыше 6,4 тысячи новых рабочих мест. Это половина всех инвестпроектов, реализуемых на сегодняшний день в регионе в сфере промышленных производств. За этот же период краевые производители-участники экспозиции заключили более 160 контрактов на общую сумму 7,8 миллиарда рублей.