Кондратьев: Кубань представит свой промышленный потенциал на «Иннопроме»

«На следующей неделе Краснодарский край представит свой промышленный потенциал на международной выставке “Иннопром” в Екатеринбурге. На региональном стенде свои передовые разработки и достижения продемонстрируют 12 ведущих индустриальных компаний из Краснодара, Абинска, Армавира, Гулькевичей и Славянска-на-Кубани. Среди них — предприятия металлургической, станкостроительной и химической промышленности, а также производители автокомпонентов, сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней, комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной продукции», — сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он добавил, что промышленность — одна из ключевых отраслей экономики края. Сегодня в регионе действуют десятки мер поддержки для развития предприятий, и власти региона постоянно работают над созданием новых преференций.
«На площадке “Иннопрома” планируем найти новых партнеров, заключить соглашения и расширить географию поставок кубанской продукции», — сказал журналистам Кондратьев.
По данным пресс-службы администрации региона, в 2025 году Кубань примет участие в выставке в седьмой раз. Экспозицию организуют министерство промышленной политики и Фонд развития промышленности Краснодарского края. На полях форума «Иннопром» регион планирует подписать протоколы о намерениях реализовать инвестиционные проекты, которые будут касаться импортозамещения в выпуске комплектующих и компонентов для беспилотных авиационных систем и автомобилестроения, а также новых производств стекольной промышленности.
Краснодарский край занимает третье место в стране в федеральном промышленном рейтинге. Такой статус регион получил в 2024 году по итогам оценки Минпромторга России, который запустил программу наставничества. В рамках этой программы опыт Кубани будут использовать для развития промышленного потенциала Амурской области. Итоги наставничества подведут в феврале 2026 года.
Международная промышленная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге проходит ежегодно с 2010 года. За все время участия в ней краевые делегаты подписали соглашения о 17 проектах на сумму более 24,5 миллиардов рублей, реализация которых даст свыше 6,4 тысячи новых рабочих мест. Это половина всех инвестпроектов, реализуемых на сегодняшний день в регионе в сфере промышленных производств. За этот же период краевые производители-участники экспозиции заключили более 160 контрактов на общую сумму 7,8 миллиарда рублей.