Мурашко оценил новый онкокорпус в Воронеже

Семиэтажное здание площадью 13 тыс. кв. метров оснащено передовым оборудованием и полностью соответствует современным стандартам диагностики и лечения онкологических заболеваний.
В новом корпусе расположены стационарные отделения радиотерапии, анестезиологии, клинические исследования и лаборатории. Министр пообщался с пациентками, у которых рак был выявлен на ранних стадиях, благодаря диспансеризации и мобильным комплексам.
Корпус обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности для пациентов и медперсонала, а также станет важной частью национального проекта по модернизации онкологической помощи в России.