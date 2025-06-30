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Мурашко оценил новый онкокорпус в Воронеже

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил новый радиотерапевтический корпус Воронежского онкодиспансера, открывшийся 10 июня с участием президента Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

Семиэтажное здание площадью 13 тыс. кв. метров оснащено передовым оборудованием и полностью соответствует современным стандартам диагностики и лечения онкологических заболеваний.

В новом корпусе расположены стационарные отделения радиотерапии, анестезиологии, клинические исследования и лаборатории. Министр пообщался с пациентками, у которых рак был выявлен на ранних стадиях, благодаря диспансеризации и мобильным комплексам.

Корпус обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности для пациентов и медперсонала, а также станет важной частью национального проекта по модернизации онкологической помощи в России.