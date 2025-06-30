Лукашенко: при назначении на должность нужно учитывать службу в армии

«(…) Родину защищать надо всем. Откосить от (…) службы — для меня лично это непонятно. Потому что я сам попросился в армию после окончания вуза, хотя мог не идти тогда в армию. Ну, как мужик не побывал в армии?! Что это за мужик вообще?!» — заявил белорусский лидер во время разговора с главой своей Администрации Дмитрием Крутым. Фрагменты разговора приводит Telegram-канал «Пул Первого».