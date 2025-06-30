Лукашенко: при назначении на должность нужно учитывать службу в армии

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что при назначении молодых специалистов на должности нужно учитывать и то, прошли ли они срочную службу в армии.
«(…) Родину защищать надо всем. Откосить от (…) службы — для меня лично это непонятно. Потому что я сам попросился в армию после окончания вуза, хотя мог не идти тогда в армию. Ну, как мужик не побывал в армии?! Что это за мужик вообще?!» — заявил белорусский лидер во время разговора с главой своей Администрации Дмитрием Крутым. Фрагменты разговора приводит Telegram-канал «Пул Первого».
Крутой доложил президенту, что председатели ряда райисполкомов поднимают вопрос о том, что молодые специалисты остаются служить по контракту в армии и не возвращаются в хозяйства.
«Я знаю эту проблему, ее надо решить, по крайней мере сказать: ребята, как было, так и есть — все идут в армию, с армии возвращаются зоотехниками, агрономами. (…) Мы учили их для этого. Отслужили — будьте здоровы», — сказал глава государства.
Лукашенко напомнил, что в Беларуси всеобщая воинская повинность, к чему возвращаются многие западные страны, которые когда-то от этого отошли.
«Но если всеобщая (воинская повинность — Sputnik), то всем нужно служить, и при назначении, движении перемещении людей нужно смотреть — служил или не служил», — сказал президент.