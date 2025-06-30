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Конфликт России и Азербайджана: почему задержали журналистов Sputnik

В конце июня в Екатеринбурге полиция задержала россиян из азербайджанской диаспоры по подозрению в причастности к убийствам. Инцидент вызвал резкую реакцию со стороны Азербайджана. «Ведомости» рассказывают, с чего начался и как развивается скандал.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Задержание подозреваемых в убийстве

27 июня в Екатеринбурге представители силовых ведомств задержали порядка 50 уроженцев Азербайджана. Обоснование задержания — подозрение в участии в убийствах прошлых лет, пишут «Ведомости».

Баку призвал Москву проверить, насколько законно задержание азербайджанцев. В МИД Азербайджана отметили, что при задержании силовиками два человека погибли, несколько получили травмы, девять были арестованы.

В Следственном комитете Свердловской области уточнили, что задержания произведены в рамках расследования убийств, которые были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах в Екатеринбурге, задержанные причастны к эпизодам преступлений.

Задержание инициировал областной отдел Следкома, который занимается расследованием уголовных дел прошлых лет.

29 июня после предъявления обвинений под стражу заключили Акифа Мохаблы-оглы Сафарова. Ранее суд отправил в СИЗО Мазахира Мохаблы-оглы Сафарова и продлил арест на трое суток для еще троих фигурантов.

30 июня в СК РФ уточнили, что по делу об убийстве, убийстве по найму и покушении на убийство по найму арестованы шесть российских граждан. Двое фигурантов дела скончались. Причина смерти одного — сердечная недостаточность, причина смерти второго устанавливается.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат СК.

30 июня источники РБК, «РИА Новостей» и Ura.ru в правоохранительных органах сообщили, что задержанные в Екатеринбурге участники преступной группы также причастны к массовому отравлению алкоголем в 2021 году, тогда погибли около 40 человек.

Реакция Азербайджана

29 июня в республике свернули все культурные мероприятия, связанные с Россией: концерты, фестивали, выставки. Основанием для отмены в Министерстве культуры назвали аресты азербайджанцев в Свердловской области.

29 июня делегация парламента Азербайджана отказалась ехать в Москву в Федеральное собрание РФ по межпарламентскому сотрудничеству.

30 июня МВД республики организовало проведение «операции» в редакции «Sputnik Азербайджан», являющейся частью МИА «Россия сегодня». Сотрудники российского посольства приезжали на место.

Азербайджанские СМИ сообщили о задержании «двоих сотрудников ФСБ России», которые якобы трудились под прикрытием.

Позднее стало известно, что задержанными оказались глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Реакция России

28 июня поверенный в делах РФ в Азербайджане Петр Волоковых дал разъяснения представителям республики о задержаниях в Екатеринбурге.

30 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратура проверить обоснованность задержания уроженцев Азербайджана.

Кремль выразил сожаление из-за отмены Азербайджаном культурных мероприятий и поездки парламентской делегации в Россию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия Следкома «не могут и не должны являться поводом для подобной реакции».

МИД России вызвал посла республики из-за задержания журналистов «Sputnik Азербайджан».

Редакция «Sputnik Азербайджан» назвала обвинения сотрудников в связях с ФСБ абсурдными.

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