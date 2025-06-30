Конфликт России и Азербайджана: почему задержали журналистов Sputnik

Задержание подозреваемых в убийстве
27 июня в Екатеринбурге представители силовых ведомств задержали порядка 50 уроженцев Азербайджана. Обоснование задержания — подозрение в участии в убийствах прошлых лет, пишут «Ведомости».
В Следственном комитете Свердловской области уточнили, что задержания произведены в рамках расследования убийств, которые были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах в Екатеринбурге, задержанные причастны к эпизодам преступлений.
Задержание инициировал областной отдел Следкома, который занимается расследованием уголовных дел прошлых лет.
29 июня после предъявления обвинений под стражу заключили Акифа Мохаблы-оглы Сафарова. Ранее суд отправил в СИЗО Мазахира Мохаблы-оглы Сафарова и продлил арест на трое суток для еще троих фигурантов.
30 июня в СК РФ уточнили, что по делу об убийстве, убийстве по найму и покушении на убийство по найму арестованы шесть российских граждан. Двое фигурантов дела скончались. Причина смерти одного — сердечная недостаточность, причина смерти второго устанавливается.
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат СК.
30 июня источники РБК, «РИА Новостей» и Ura.ru в правоохранительных органах сообщили, что задержанные в Екатеринбурге участники преступной группы также причастны к массовому отравлению алкоголем в 2021 году, тогда погибли около 40 человек.
Реакция Азербайджана
29 июня в республике свернули все культурные мероприятия, связанные с Россией: концерты, фестивали, выставки. Основанием для отмены в Министерстве культуры назвали аресты азербайджанцев в Свердловской области.
29 июня делегация парламента Азербайджана отказалась ехать в Москву в Федеральное собрание РФ по межпарламентскому сотрудничеству.
30 июня МВД республики организовало проведение «операции» в редакции «Sputnik Азербайджан», являющейся частью МИА «Россия сегодня». Сотрудники российского посольства приезжали на место.
Позднее стало известно, что задержанными оказались глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
Реакция России
28 июня поверенный в делах РФ в Азербайджане Петр Волоковых дал разъяснения представителям республики о задержаниях в Екатеринбурге.
30 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратура проверить обоснованность задержания уроженцев Азербайджана.
Кремль выразил сожаление из-за отмены Азербайджаном культурных мероприятий и поездки парламентской делегации в Россию.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия Следкома «не могут и не должны являться поводом для подобной реакции».
МИД России вызвал посла республики из-за задержания журналистов «Sputnik Азербайджан».
Редакция «Sputnik Азербайджан» назвала обвинения сотрудников в связях с ФСБ абсурдными.