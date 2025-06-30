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Minval: в Баку задержаны глава редакции и шеф-редактор «Sputnik-Азербайджан»

Во время обысков в офисе «Sputnik-Азербайджан» были задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, пишет местное издание Minval. МВД Азербайджана сообщило, что ведется расследование по факту «незаконного финансирования», несмотря на приостановление аккредитации агентства в феврале.

Источник: РИА "Новости"

Азербайджанские СМИ опубликовали кадры задержания журналистов. Источники местных изданий утверждали, что речь идет о сотрудниках ФСБ, которые числились как журналисты.

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вызван в МИД России в связи с незаконным задержанием российских журналистов, сообщило ведомство.

В феврале азербайджанские власти заявили о ликвидации в стране представительства компании «Россия сегодня» («Sputnik-Азербайджан»). МИД Азербайджана тогда сообщал, что компания может получить аккредитацию только для одного корреспондента.