Minval: в Баку задержаны глава редакции и шеф-редактор «Sputnik-Азербайджан»

Во время обысков в офисе «Sputnik-Азербайджан» были задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, пишет местное издание Minval. МВД Азербайджана сообщило, что ведется расследование по факту «незаконного финансирования», несмотря на приостановление аккредитации агентства в феврале.