Лукашенко: народ должен молиться на власть, что Беларусь не воюет

«Как только вы пожаловались, чего-то не хватает — сразу Администрация президента направляет к вам двух-трех контролеров, которые смотрят: покажите — вот было в прошлом году, вот сейчас. А где эти люди, куда вы их отпустили? Сами ушли, сбежали. Хорошо, будем искать. Спросим с тех, кто их принял на работу без вашего ведома», — обрисовал перспективы Лукашенко.