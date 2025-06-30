Лукашенко: народ должен молиться на власть, что Беларусь не воюет

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Белорусы должны молиться на действующую власть за то, что республика не воюет, заявил в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений во Дворце Независимости.
Белорусский лидер призвал председателей районных исполнительных комитетов быть хозяевами на своей земле и следить за движением кадров.
«Как только вы пожаловались, чего-то не хватает — сразу Администрация президента направляет к вам двух-трех контролеров, которые смотрят: покажите — вот было в прошлом году, вот сейчас. А где эти люди, куда вы их отпустили? Сами ушли, сбежали. Хорошо, будем искать. Спросим с тех, кто их принял на работу без вашего ведома», — обрисовал перспективы Лукашенко.
По его словам, данный вопрос он ставит в такой жесткой форме на протяжении многих лет, несмотря на то, что кто-то жалуется на «крепостное право», потому что сейчас ситуация военная.
«То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться. То, что мы еще как-то держимся. Вы видите, что вокруг. Как только внутри пойдут проблемы — нам их усилят, нам подкинут», — сказал президент.
Лукашенко напомнил, что вокруг Беларуси сидят «змеи подколодные», которые готовы ринуться в страну.
«Поэтому давайте будем принимать решения и решать вопросы, которые на поверхности. И решения должны быть: простые, сложные, еще более сложные», — заключил он.