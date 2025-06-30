В Узбекистане будет разработана национальная модель искусственного интеллекта, отражающая ценности и культуру страны

Что такое национальная модель искусственного интеллекта?
С технической точки зрения создание «национальной модели искусственного интеллекта» вполне возможно. По сути, это означает разработку ИИ-системы, обученной на данных, которые отобраны с учётом национальных ценностей, языка, культурных кодов, традиций и исторического наследия.
Такой ИИ будет понимать локальные реалии и особенности общества, работать с текстами и данными на родном языке, предлагать решения, которые соответствуют менталитету и культурным нормам, избегать рекомендаций, противоречащих традициям и этическим стандартам.
В мире уже есть примеры попыток создать такие «национальные» ИИ — например, языковые модели для отдельных языков (арабский, турецкий, японский ИИ-ассистенты), этически адаптированные версии ИИ для Ближнего Востока и Азии.
В общем, такая разработка возможна, но она несёт определённые вызовы. Например, создание качественной ИИ-модели требует огромных массивов открытых, разнообразных и объективных данных. В Узбекистане с этим есть трудности: значительная часть культурных и исторических материалов до сих пор плохо оцифрована или доступна лишь фрагментарно. Без этого любой ИИ будет страдать от «информационной однобокости».
Другой интересный вопрос — кто будет определять, какие ценности и нормы считаются приоритетными для ИИ?
Судя по всему, чтобы решить эти проблемы планируется привлекать иностранных экспертов. Для эффективной работы в этом направлении Узбекистан будет сотрудничать с Объединёнными Арабскими Эмиратами в рамках программы «Один миллион лидеров искусственного интеллекта», призванной подготовить новое поколение специалистов.
Также планируется обновить программы обучения по ИИ при участии Массачусетского технологического института (MIT), а учителя информатики со всех регионов страны пройдут специальную подготовку в Университете «Новый Узбекистан».