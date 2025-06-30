В Узбекистане будет разработана национальная модель искусственного интеллекта, отражающая ценности и культуру страны

В общем, такая разработка возможна, но она несёт определённые вызовы. Например, создание качественной ИИ-модели требует огромных массивов открытых, разнообразных и объективных данных. В Узбекистане с этим есть трудности: значительная часть культурных и исторических материалов до сих пор плохо оцифрована или доступна лишь фрагментарно. Без этого любой ИИ будет страдать от «информационной однобокости».