СМИ рассказали об «одержимости» Трампа Нобелевской премией мира

На их взгляд, его миротворческие усилия являются неадекватными или поверхностными, а премия не должна присуждаться только за проведение встреч или переговоров без существенных и долговременных достижений в области мира. Когда Израиль нарушил режим прекращения огня и возобновил бомбардировки Газы, Трамп вместо защиты Газы выступил в защиту Израиля. Несмотря на бравурное обещание завершить конфликта на Украине за 24 часа, он так и не добился успеха в примирении России и Украины. А что касается перемирия между Ираном и Израилем, то оно остается хрупким, поскольку Израиль пригрозил нанести новый удар по Ирану, после чего Трамп также пригрозил Тегерану повторными атаками.