Недавно конгрессмен-республиканец Бадди Картер выдвинул кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира 2026 года за его роль посредника в прекращении огня между Израилем и Ираном, говорится в статье. В качестве аргумента Картер привел то, что Трамп сыграл «экстраординарную и историческую роль» в быстром прекращении стремительно обостряющегося конфликта на Ближнем Востоке, который мог перерасти в полномасштабную региональную войну. Картера не смутило, что, несмотря на прекращение огня, ситуация в регионе остается нестабильной, а между сторонами конфликта сохраняется недоверие.
Ранее член украинской Рады Александр Мережко также предложил вручить американскому президенту Нобелевскую премию мира. Однако вскоре он отозвал свое предложение, разочаровавшись тем, что Трамп не выполнил своего обещания прекратить конфликт на Украине, отказался ввести санкции против России и не отреагировал на ракетный удар России по Киеву.
Кроме того, выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года поддержали в Пакистане, высоко оценив его «дипломатическое вмешательство» в снижение напряженности между Индией и Пакистаном. Однако вскоре после ударов США по иранским ядерным объектам эта поддержка была свернута и Пакистан осудил нападение США на Иран и призвал к диалогу и дипломатии как к единственному жизнеспособному решению регионального кризиса.
Несмотря на то что за время своего пребывания в должности Трамп несколько раз выдвигался кандидатами, в том числе норвежскими и шведскими политиками, на получение премии за свои миротворческие усилия, включая посредничество в заключении Соглашений Авраама между Израилем и рядом арабских стран, он так и не получил вожделенную премию. Он заявил, что премия направлена против либералов, и выразил разочарование в связи с тем, что его мирные инициативы не получили должного признания.
На их взгляд, его миротворческие усилия являются неадекватными или поверхностными, а премия не должна присуждаться только за проведение встреч или переговоров без существенных и долговременных достижений в области мира. Когда Израиль нарушил режим прекращения огня и возобновил бомбардировки Газы, Трамп вместо защиты Газы выступил в защиту Израиля. Несмотря на бравурное обещание завершить конфликта на Украине за 24 часа, он так и не добился успеха в примирении России и Украины. А что касается перемирия между Ираном и Израилем, то оно остается хрупким, поскольку Израиль пригрозил нанести новый удар по Ирану, после чего Трамп также пригрозил Тегерану повторными атаками.
Список достижений Трампа включает значительные противоречия и юридические проблемы, такие как уголовные обвинения, связанные с попытками отменить выборы 2020 года, и другие предполагаемые преступления, которые, по мнению критиков, подрывают его право на получение премии мира.
Его осуждают за подрыв международного права и мира, включая поддержку действий Израиля против Палестины, которые некоторые рассматривают как военные преступления, и стремление заменить израильскую оккупацию военным присутствием США в Газе, что противоречит принципам мира и справедливости.
К тому же Трамп раскритиковал Нобелевский комитет за то, что ранее он присудил премию мира Бараку Обаме. Нынешний глава Белого дома счел это решение несправедливым.
Тем не менее советник по национальной безопасности Майк Уолтц уверенно предсказал, что со временем Нобелевская премия мира, которая постоянно ускользает от Трампа, в конечном итоге будет ассоциироваться именно с его именем.