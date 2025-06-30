В МИД РФ вызван посол Азербайджана Мустафаев на фоне действий Баку

«Азербайджан заинтересован раздувать подобные скандалы, потому что Баку очевидно не хочет являться нашим союзником и стратегическим партнером несмотря на то, что Москва неоднократно говорила об обратном. Напомню, что в Москве также не замечали демонстративные дружеские жесты в отношении руководства Украины, а ведь были и приемы в посольстве, и оказание помощи. Сейчас мы пожинаем плоды замалчивания очевидных проблем в отношениях», — сказал Затулин.