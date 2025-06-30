В Астане откроют посольство Молдовы

3 июля М. Попшой посетит Алматы, где состоится его встреча с акимом города Дарханом Сатыбалды, общение с представителями молдавской диаспоры, а также ознакомление с деятельностью совместного казахстанско-молдавского предприятия «JLC СҮТ», успешно работающего на казахстанском рынке.