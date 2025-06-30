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В Астане откроют посольство Молдовы

С 1 по 3 июля 2025 года состоится официальный визит заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел Республики Молдова Михая Попшоя в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

1 июля в Астане состоится его встреча с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу. В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы казахско-молдавского сотрудничества, включая развитие политического диалога, торгово-экономического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей.

— Особое внимание будет уделено укреплению торгово-инвестиционного партнёрства, расширению кооперационных проектов и взаимодействию на международных площадках, — отметил А. Смадияров.

В тот же день главы внешнеполитических ведомств примут участие в церемонии официального открытия Посольства Республики Молдова в Республике Казахстан.

3 июля М. Попшой посетит Алматы, где состоится его встреча с акимом города Дарханом Сатыбалды, общение с представителями молдавской диаспоры, а также ознакомление с деятельностью совместного казахстанско-молдавского предприятия «JLC СҮТ», успешно работающего на казахстанском рынке.