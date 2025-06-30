Фарид Мухаметшин: Узбекистан и Татарстан объединяют давние исторические связи

«Надежной опорой нашей крепкой дружбы выступает сплоченная узбекская община в Татарстане. Около 40 тыс. узбеков у нас проживает и работает. Они являются неотъемлемой частью многонациональной семьи республики. Всего в Татарстане в мире и согласии проживают представители 175 наций и народностей. И каждый сохраняет свои традиции, язык, культуру, обычаи», — сказал Председатель Госсовета.