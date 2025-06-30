Bild: Германия выделила Украине на €1 млрд меньше обещанной суммы

12 июня он посетил Киев, тогда в ходе пресс-конференции господин Писториус заявил, что Германия выделит Украине новый транш военной помощи на €1,9 млрд. Он отметил, что тем самым, если этот транш будет утвержден Бундестагом, военная помощь Украине в 2025 году составит в общей сложности «около €9 млрд».