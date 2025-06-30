СМИ сообщили о взрыве на танкере с 1 млн баррелей нефти у берегов Ливии

Представитель управляющей компании TMS Tankers сообщил, что утечки нефти не произошло. По данным агентства Reuters, взрыв произошел 27 июня, сейчас судно буксируют в Грецию, куда оно должно прибыть 2 июля. Отмечается, что танкер ходил под флагом Маршалловых Островов.