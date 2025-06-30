СМИ сообщили о взрыве на танкере с 1 млн баррелей нефти у берегов Ливии

«Взрыв вызвал поступление воды в танкер, машинное отделение судна затоплено», — уточняется в сообщении.
Представитель управляющей компании TMS Tankers сообщил, что утечки нефти не произошло. По данным агентства Reuters, взрыв произошел 27 июня, сейчас судно буксируют в Грецию, куда оно должно прибыть 2 июля. Отмечается, что танкер ходил под флагом Маршалловых Островов.
17 июня сотрудники береговой охраны Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) эвакуировали 24 члена экипажа танкера Adalynn после столкновения с судном Front Eagle. Тогда сообщалось, что моряков доставили в порт Хор-Факкан на спасательных катерах.