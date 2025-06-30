Лукашенко освободил от должности посла в Нидерландах

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил Андрея Евдоченко от должности посла республики в Нидерландах.
В пресс-службе главы государства уточнили, что дипломат также больше не будет представлять интересы страны в Организации по запрещению химического оружия.
Евдоченко освобожден от занимаемых должностей в связи с выходом в отставку.
«Соответствующий указ № 257 подписал 30 июня президент Беларуси Александр Лукашенко», — говорится в сообщении.
Евдоченко был назначен послом в Нидерландах в июле 2020 году, до этого он был послом в Венгрии, Бельгии и Люксембурге, а также занимал должность первого заместителя министра иностранных дел республики.
Во время назначения Лукашенко поставил ему задачу активизировать работу в сфере перспективных проектов с Нидерландами и «повернуть» это европейское государство в сторону Беларуси.