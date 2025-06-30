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Лукашенко освободил от должности посла в Нидерландах

Белорусский дипломат по совместительству представлял интересы республики в Организации по запрещению химического оружия.

Источник: МИД РБ

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил Андрея Евдоченко от должности посла республики в Нидерландах.

В пресс-службе главы государства уточнили, что дипломат также больше не будет представлять интересы страны в Организации по запрещению химического оружия.

Евдоченко освобожден от занимаемых должностей в связи с выходом в отставку.

«Соответствующий указ № 257 подписал 30 июня президент Беларуси Александр Лукашенко», — говорится в сообщении.

Евдоченко был назначен послом в Нидерландах в июле 2020 году, до этого он был послом в Венгрии, Бельгии и Люксембурге, а также занимал должность первого заместителя министра иностранных дел республики.

Во время назначения Лукашенко поставил ему задачу активизировать работу в сфере перспективных проектов с Нидерландами и «повернуть» это европейское государство в сторону Беларуси.

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