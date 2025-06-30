В Польше четвертый день ищут мужчину, застрелившего свою дочь и зятя

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше более 500 сотрудников полиции, в том числе антитеррористические подразделения, четвертый день ищут мужчину, который застрелил собственную дочь и зятя. Об этом сообщает RMF24.
57-летний Тадеуш Дуда 27 июня застрелил свою дочь и зятя, а также тяжело ранил тещу, после чего скрылся в лесу. Отмечается, что площадь прочесываемой территории составляет около 200 га. По словам местных жителей, преступник очень хорошо знает окрестные леса — ни для кого из соседей не было секретом, что мужчина был браконьером и имел оружие. Он часто ходил в лес с ружьем и торговал дичью. В польском охотничьем союзе сообщили, что разыскиваемый мужчина не был охотником. Полиция в свою очередь утверждает, что у Дуды не было разрешения на владение оружием.
Полиция Малопольского воеводства открыла специальную круглосуточную горячую линию для поиска 57-летнего стрелка. Несмотря на то, что в районе совершения преступления находятся более 500 сотрудников полиции, а территория контролируется с воздуха, в том числе с использованием БПЛА, местных жителей призывают по возможности оставаться в своих домах, поскольку преступник вооружен и опасен.
«Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться задерживать или вступать в какой-либо диалог с этим человеком. Он опасный преступник, который может решиться на радикальные меры. Мы бы не хотели, чтобы жертв стало больше», — отмечают правоохранители.
Как сообщалось ранее, утром 27 июня в Малопольском воеводстве на юге Польши произошла стрельба. Погибла молодая пара — 26-летняя женщина и 31-летний мужчина. У пары осталась годовалая дочь, ребенок находился на руках у 26-летней женщины, когда в нее попала пуля. Преступник также выстрелил в 72-летнюю тещу, к настоящему моменту она перенесла операцию, но остается в тяжелом состоянии. -0-