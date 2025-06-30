В Польше четвертый день ищут мужчину, застрелившего свою дочь и зятя

57-летний Тадеуш Дуда 27 июня застрелил свою дочь и зятя, а также тяжело ранил тещу, после чего скрылся в лесу. Отмечается, что площадь прочесываемой территории составляет около 200 га. По словам местных жителей, преступник очень хорошо знает окрестные леса — ни для кого из соседей не было секретом, что мужчина был браконьером и имел оружие. Он часто ходил в лес с ружьем и торговал дичью. В польском охотничьем союзе сообщили, что разыскиваемый мужчина не был охотником. Полиция в свою очередь утверждает, что у Дуды не было разрешения на владение оружием.