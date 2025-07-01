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Беглов: участниками второй волны «Время героев» станут 64 петербуржца

Новый цикл обучения стартует осенью.

Источник: Пресс-служба Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел второе заседание Общественного совета программы для развития и обучения участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Участники обсуждения проекта «Время героев Санкт‑Петербурга» подвели итоги отбора второй волны. В программе участвуют в том числе и действующие военнослужащие, которые смогут начать обучение после увольнения из ВС.

Отмечается, что реализация проекта началась по инициативе президента России и стартовала в апреле 2025 года. К концу июня свыше 600 желающих подали заявки, из которых 280 приходятся на второй поток.

Обучение проходит на базе Корпоративного университета Петербурга. За первый набор обучающиеся уже прошли два модуля: по психологии и системе городского управления.

Вы сегодня являетесь резервом Верховного главнокомандующего. Он в вас поверил. Вы прошли испытания, где цена вопроса — жизнь. Президент знает, что куда бы вас ни направила Родина, вы всегда справитесь с ситуацией.

сказал Александр Беглов

Участники программы уже получают назначения на руководящие посты. Так, вернувшийся из зоны СВО, Александр Рожков стал замглавы администрации Красногвардейского района, а Иван Есипов вскоре сменит должность в Комитете по молодежной политике.

Подчеркивается, что формирование третьего потока начнется в ближайшее время: 64 человека отобрано по итогам оценочных процедур для участия в новом цикле обучения, который стартует осенью.

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