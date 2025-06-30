«Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к Третьей мировой войне», — сказал Орбан.
Если НАТО вмешается в войну на стороне Украины, то будет риск Третьей мировой войны. Если альянс примет Киев, то будет находиться в постоянном конфликте с Россией. Это также создаст продолжающуюся угрозу Третьей мировой войны. Необходимо избегать такого конфликта.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.