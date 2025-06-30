Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство стран НАТО не хотят конфликта с Россией, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 30 июн — РИА Новости. В НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт альянса с Россией приведет к Третьей мировой войне и этого надо избежать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала TV2.

Источник: Reuters

«Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к Третьей мировой войне», — сказал Орбан.

Если НАТО вмешается в войну на стороне Украины, то будет риск Третьей мировой войны. Если альянс примет Киев, то будет находиться в постоянном конфликте с Россией. Это также создаст продолжающуюся угрозу Третьей мировой войны. Необходимо избегать такого конфликта.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше