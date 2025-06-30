Россиян предостерегли от поездок в Азербайджан

«Границу не перекроют, но я бы воздержался от поездок», — сказал эксперт. Семибратов полагает, что в отношении отдельных граждан России не исключены провокационные действия. Особую уязвимость, по его мнению, проявляют сотрудники СМИ, а также общественные и политические деятели. Однако, учитывая текущую риторику официального Баку, практически любой россиянин может быть обвинен в сотрудничестве с российскими спецслужбами, что влечет за собой соответствующие последствия.