Мирный житель пострадал при ударе украинского БПЛА по автомобилю в российском приграничье

Мирный житель получил ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по движущемуся автомобилю на автодороге Илек-Кошары — Святославка Ракитянского района Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале вечером 30 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, водитель транспортного средства получил ранения грудной клетки. Он смог самостоятельно обратиться в районную больницу.
«Медики оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно», — написал Гладков, добавив, что транспортное средство повреждено.
Напомним, утром 30 июня украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал школу в селе Таврово Белгородской области.