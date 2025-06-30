Bild: в Германии пропал миллиард евро, который предназначался Украине

Украина в этом году может получить на один миллиард евро меньше, чем ей обещал министр обороны Германии Борис Писториус в ходе своего необъявленного визита в Киев 12 июня. Чиновник заявил, что Украине в рамках военной помощи на текущий год направят €9 млрд. По словам Писториуса, деньги предназначены «в том числе на ракеты большой дальности».