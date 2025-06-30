Лукашенко призвал молиться на власть за неучастие Белоруссии в войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил чиновникам, что они должны не критиковать власть за то, что в стране якобы «крепостное право», а молиться на нее за то, что они еще не воюют. Заявление прозвучало во время обсуждения белорусским лидером проблем в сельском хозяйстве и необходимости жесткой ответственности для тех, кто не показывает результат.