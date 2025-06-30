Лукашенко призвал молиться на власть за неучастие Белоруссии в войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил чиновникам, что они должны не критиковать власть за то, что в стране якобы «крепостное право», а молиться на нее за то, что они еще не воюют. Заявление прозвучало во время обсуждения белорусским лидером проблем в сельском хозяйстве и необходимости жесткой ответственности для тех, кто не показывает результат.
Лукашенко отметил, что не просто так жестко ставит вопрос о дисциплине. По его словам, уже многие из-за этого говорят: «Вот, крепостное право, крепостное право…».
«Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, — народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — сказал президент на видео, которое публикует телеграм-канал «Пул первого».
Лукашенко призвал обратить внимание на то, что происходит вокруг и предупредил: «Как только внутри пойдут проблемы, нам их усилят, нам подкинут».
Он также образно отметил, что вокруг Белоруссии сидят, «как змеи подколодные, шипят, готовы сюда ринуться».
После этого Лукашенко призвал принимать решения и решать вопросы, которые на поверхности.
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