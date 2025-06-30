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Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Нидерландах

Посол Беларуси в Нидерландах освобожден от должности.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла в Нидерландах, сообщила пресс-служба президента.

Так, стало известно, что белорусским президентом был подписан соответствующий указ (№ 257 от 30 июня 2025-го). Согласно документу, Александром Лукашенко от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Нидерландах освобожден Андрей Евдоченко. Уточняется, что Евдоченко также по совместительству был постпредом Беларуси в Организации по запрещению химического оружия.

В пресс-службе уточнили, что Андрей Евдоченко освобожден от должности в связи с выходом в отставку.

Ранее сообщалось, что в этот день белорусский президент назначил и согласовал 29 чиновников и дипломатов, а также министра и своего помощника. При назначениях Александр Лукашенко прокомментировал: «Меняем практически 10 процентов состава».

Еще президент заявил, что ему непонятно, когда хотят «откосить» от службы в армии: «Как мужик не побывал в армии? Что это за мужик вообще?». И также белорусский лидер сказал при назначении на должности учитывать службу в армии.

Также глава республики предупредил районы, что туда не привезут из Минска.

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