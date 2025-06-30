Киев получил от Канады $1,7 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина получила от Канады $1,7 млрд, обеспеченных доходами от замороженных российских активов. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС.
«Украина получила от Канады около $1,7 млрд в рамках инициативы ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine. — Прим. БЕЛТА). Это денежные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов», — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
По его словам, всего с начала года Киев получил $17,6 млрд за счет доходов от активов РФ.
В октябре 2024 года лидеры стран Группы семи (G7) объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Киеву кредита в размере $50 млрд. Отмечалось, что займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России. США тогда обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и Евросоюза.
Евросоюз, Канада, США и Япония после начала специальной военной операции заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них порядка $5−6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе. В МИД РФ предупреждали, что Москва предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе. -0-