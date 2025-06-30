Киев получил от Канады $1,7 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз, Канада, США и Япония после начала специальной военной операции заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них порядка $5−6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе. В МИД РФ предупреждали, что Москва предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе. -0-