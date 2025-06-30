Лукашенко призвал чиновников к дисциплине на фоне внешнего давления

«Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, — народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся. Вы видите, что вокруг. Как только внутри пойдут проблемы, нам их усилят, нам подкинут», — сказал Александр Григорьевич.