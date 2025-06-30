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Лукашенко призвал чиновников к дисциплине на фоне внешнего давления

Президент Белоруссии заявил о «военной ситуации» и усиливающемся давлении.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с новыми руководителями местных органов власти заявил о необходимости строгой дисциплины в условиях, которые он назвал «военными». Об этом сообщила пресс-служба лидера Минска в телеграм-канале «Пул первого».

«Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, — народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся. Вы видите, что вокруг. Как только внутри пойдут проблемы, нам их усилят, нам подкинут», — сказал Александр Григорьевич.

Лукашенко подчеркнул, что недружественные силы за пределами страны только и ждут повода для дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Ранее «КП-Беларусь» сообщил, что Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели обстоятельный телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную обстановку. Лидеры Белоруссии и России уделили особое внимание ситуации на Украине и в странах Ближнего Востока.

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