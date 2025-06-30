Мишустин освободил Алексея Лаврова от должности

Алексей Лавров занимал пост замминистра с 2011 года и курировал вопросы межбюджетных отношений, региональных финансов и государственной финансовой политики. До этого он руководил департаментом межбюджетных отношений Минфина. Лавров также известен как один из авторов концепции реформы бюджетного процесса в России начала 2000-х годов.