Мишустин освободил Алексея Лаврова от должности

Алексей Лавров освобожден от должности.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Лаврова от должности заместителя министра финансов России. Основанием стал выход Лаврова на пенсию.
«Освободить Лаврова Алексея Михайловича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с выходом на пенсию», — говорится в тексте распоряжения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Алексей Лавров занимал пост замминистра с 2011 года и курировал вопросы межбюджетных отношений, региональных финансов и государственной финансовой политики. До этого он руководил департаментом межбюджетных отношений Минфина. Лавров также известен как один из авторов концепции реформы бюджетного процесса в России начала 2000-х годов.