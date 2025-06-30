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При пожаре на фабрике по производству бумаги в Таиланде погибли восемь человек

Еще двое человек пропали без вести в результате пожара, начавшегося на фабрике вечером 30 июня. После возгорания сработала пожарная сигнализация, за которой последовала немедленная эвакуация персонала. 10 работников оказались отрезаны огнем от выходов из здания.

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 8 человек погибли в результате крупного пожара на фабрике по производству бумаги в таиландской провинции Сарабури. Об этом сообщает издание Khaosod.

Еще двое человек пропали без вести в результате пожара, начавшегося на фабрике вечером 30 июня. После возгорания сработала пожарная сигнализация, за которой последовала немедленная эвакуация персонала. 10 работников оказались отрезаны огнем от выходов из здания.

Спустя несколько часов пожарным удалось взять огонь под контроль. На данный момент ведутся поиски пропавших людей. Начато расследование причин произошедшего. -0-