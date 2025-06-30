При пожаре на фабрике по производству бумаги в Таиланде погибли восемь человек

Еще двое человек пропали без вести в результате пожара, начавшегося на фабрике вечером 30 июня. После возгорания сработала пожарная сигнализация, за которой последовала немедленная эвакуация персонала. 10 работников оказались отрезаны огнем от выходов из здания.