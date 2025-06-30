Правительственная делегация Ливии прибыла с визитом в Беларусь

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь 30 июня с визитом прибыла правительственная делегация Ливии, передает корреспондент БЕЛТА.
В аэропорту делегацию встретил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич. Цель визита ливийской делегации — укрепление сотрудничества между странами по различным направлениям. Зарубежные гости проведут ряд встреч с высшими должностными лицами, а также посетят предприятия, медицинские и образовательные учреждения.
В феврале в Минске принимали фельдмаршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара. Тогда лидеры двух стран подтвердили готовность развивать сотрудничество. В мае белорусская делегация во главе с Виктором Каранкевичем посетила Ливию. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах. -0-