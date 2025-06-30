Правительственная делегация Ливии прибыла с визитом в Беларусь

В феврале в Минске принимали фельдмаршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара. Тогда лидеры двух стран подтвердили готовность развивать сотрудничество. В мае белорусская делегация во главе с Виктором Каранкевичем посетила Ливию. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах. -0-