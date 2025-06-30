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Россия ввела санкции против немецкой компании Daimler Truck

Правительство России ввело санкции против немецкой компании Daimler Truck AG. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Комсомольская правда

Согласно документу, Daimler Truck AG включена в список юридических лиц, к которым применяются специальные экономические меры Российской Федерации.

Daimler Truck AG — немецкая автомобилестроительная компания, один из ведущих мировых производителей грузовых автомобилей.

Напомним, немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck, входящий в Mercedes-Benz Group, продал свою долю в размере 15% акций в «КамАЗ» в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в ответ на ограничения, введённые Евросоюзом в отношении российских информационных каналов и газет, Россия ограничивает доступ к веб-сайтам 15 европейских СМИ на территории страны.

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