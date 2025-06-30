В Турции рассказали о повестке третьего раунда переговоров России и Киева

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан провёл переговоры с делегациями РФ и Незалежной, в связи с чем отметил, что есть воля на следующее собрание по урегулирования конфликта. Однако источник сообщает, что пока нет информации о проведении переговоров, и администрация правительства также не осведомлена о повестке вероятного раунда.
«Повестку определяют стороны, лучше обратиться к ним. Мы оказываем посредничество и выразили готовность принять очередной раунд», — сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле назначат после завершения обмена пленными. Сейчас страны занимаются выполнением тех договорённостей, которые удалось достичь во время второго раунда. После всех процедур настанет очередь определиться с датами.