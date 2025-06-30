В Турции рассказали о повестке третьего раунда переговоров России и Киева

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан провёл переговоры с делегациями РФ и Незалежной, в связи с чем отметил, что есть воля на следующее собрание по урегулирования конфликта. Однако источник сообщает, что пока нет информации о проведении переговоров, и администрация правительства также не осведомлена о повестке вероятного раунда.