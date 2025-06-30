Европейский лидер объяснил, почему НАТО должна прийти к соглашению с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что НАТО необходимо прийти к соглашению с Россией, чтобы избежать новой гонки вооружений.
Орбан сказал, что НАТО рано или поздно придется договориться с Россией об объемах своих оборонных расходов.
Венгерский премьер сказал, что данный тезис в НАТО открыто высказывает только он.
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