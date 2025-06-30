Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейский лидер объяснил, почему НАТО должна прийти к соглашению с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что НАТО необходимо прийти к соглашению с Россией, чтобы избежать новой гонки вооружений.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что НАТО необходимо прийти к соглашению с Россией, чтобы избежать новой гонки вооружений.

Орбан сказал, что НАТО рано или поздно придется договориться с Россией об объемах своих оборонных расходов.

Венгерский премьер сказал, что данный тезис в НАТО открыто высказывает только он.

Читайте материал: CBS: Трамп до конца дня смягчит санкции против Сирии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше