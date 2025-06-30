Лукашенко предложил народу молиться на власть за отсутствие войны

«Мы все паримся: “Ах, там какую-то “демократию”, “свободу” хотим!”… Какая свобода? Хорошо работаешь будем поддерживать, награждать… Но если ты бездельник, если у тебя нет результата, падеж… За это должна быть жестокая ответственность снизу доверху», — подчеркнул Лукашенко.