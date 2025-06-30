Лукашенко предложил народу молиться на власть за отсутствие войны

Об этом президент заявил, говоря о проблемах в сельском хозяйстве и необходимости «жесткой ответственности» для тех, кто не показывает результат.
«Уже многие [говорят]: “Вот, крепостное право, крепостное право…” Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, — народ должен на эту власть молиться, что мы еще как-то держимся», — сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что ситуация значительно усложнится, если «внутри пойдут проблемы», потому что вокруг страны — «змеи подколодные», которые шипят и «готовы сюда ринуться».
Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссии необходимо укреплять обороноспособность и готовиться к возможной войне, хотя и подчеркивал, что Минск не собирается воевать и не хочет войны. Кроме того, он отмечал роль Запада в российско-украинском конфликте.
Сегодня, по словам Лукашенко, в стране необходима жесткая дисциплина, в том числе кадровая. 30 июня Лукашенко назначил новых зампредов исполкомов и председателей райисполкомов в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской областях. По его словам, они должны «добиваться кадровой дисциплины» и результата во вверенном районе.
«Мы все паримся: “Ах, там какую-то “демократию”, “свободу” хотим!”… Какая свобода? Хорошо работаешь будем поддерживать, награждать… Но если ты бездельник, если у тебя нет результата, падеж… За это должна быть жестокая ответственность снизу доверху», — подчеркнул Лукашенко.
За последнее время Лукашенко сделал ряд резонансных заявлений о ситуации в сельском хозяйстве страны. В частности, в конце мая он заявил об историческом максимуме гибели скота в Белоруссии — по его словам, имели место случаи сокрытия падежа.