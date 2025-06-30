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Мишустин освободил Алексея Лаврова от должности замминистра финансов РФ

Мишустин освободил Лаврова с поста замминистра финансов в связи с выходом на пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, освобождающее Алексея Лаврова от должности заместителя министра финансов России в связи с его выходом на пенсию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Лаврова Алексея Михайловича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с выходом на пенсию», — указано в распоряжении.

Лавров занимал пост замминистра финансов с 2011 года.

Недавно Михаил Мишустин по просьбе Максима Титова освободил его от должности заместителя министра сельского хозяйства. Отмечается, что Титов занимал эту должность с ноября 2023 года.

В феврале президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении Всеволода Вуколова от должности заместителя министра юстиции РФ.