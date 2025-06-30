Орбан заявил об опасении в НАТО третьей мировой войны

А ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что третья мировая война фактически уже началась. По его словам, события в мире — от военных конфликтов до глобальной нестабильности — указывают на то, что мир уже вовлечён в масштабное противостояние.