В Великобритании главой разведки MI-6 впервые назначили женщину. Блэйз Метревели оказалась внучкой перешедшего на сторону СС Константина Добровольского по прозвищу Мясник. Почему специалиста с таким родственником поставили на высокий пост, aif.ru рассказал историк, общественный и политический деятель Николай Стариков.
«Великобритания воевала против нацистской Германии. Нацистские самолеты бомбили ее территорию, гибли и мирное население, и солдаты, хотя это ни в какое сравнение не идет с потерями Советского Союза. И вдруг выясняется, что предки руководителя одной из самых могущественных спецслужб Великобритании, во время Второй мировой войны спокойно переехали из гитлеровского рейха на территорию британской империи», — отметил он.
Эксперт обратил внимание на то, что по данным из открытых источников, дед Метревели, который был добровольным нацистским палачом, в конце войны отправил семью в фашистский тыл, а в итоге семья почему-то оказалась в Лондоне.
«Перемещение людей требует разрешения, соответствующих документов. Тем более, если речь идет о конце Второй мировой войны, то никто не принимал просто так кого попало. Это значит, что наличие нацистского следа, сотрудничество с нацистскими спецслужбами уже тогда было важным, положительным моментом для британских спецслужб. Они сознательно перемещали к себе тех, кто ненавидит Советский Союз, кто боролся с Советским Союзом и, значит, будет бороться с ним дальше. Они готовились в той или иной форме к войне с СССР. Вот об этом нам говорит семейная история Блэйз Метревели», — объяснил историк свою позицию.
Стариков подчеркнул, что борьба против России как сильнейшей державы на континенте была постоянной политикой Великобритании и англосаксов в целом.
«Они просто вернулись к тому, что делали всегда. Когда Третий Рейх был самой сильной державой на континенте, они боролись с Третьим Рейхом, несмотря на то, что сами его создали. Когда же Советский Союз ценой огромных усилий разгромил гитлеровскую военную машину, англичане и американцы вернулись к обычной политике англосаксов — бороться против самой сильной державы на Европейском континенте. И сегодняшняя борьба против России — это свидетельство признания нашей силы», — резюмировал историк.
Ранее The Daily Mail опубликовал данные о том, что дед новой главы службы внешней разведки Великобритании MI-6 Блейз Метревели Константин Добровольский был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова по прозвищу Мясник.