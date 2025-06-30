Историк Стариков объяснил, почему главой MI-6 избрали внучку нациста

«Перемещение людей требует разрешения, соответствующих документов. Тем более, если речь идет о конце Второй мировой войны, то никто не принимал просто так кого попало. Это значит, что наличие нацистского следа, сотрудничество с нацистскими спецслужбами уже тогда было важным, положительным моментом для британских спецслужб. Они сознательно перемещали к себе тех, кто ненавидит Советский Союз, кто боролся с Советским Союзом и, значит, будет бороться с ним дальше. Они готовились в той или иной форме к войне с СССР. Вот об этом нам говорит семейная история Блэйз Метревели», — объяснил историк свою позицию.