Украинский конфликт постепенно перестает быть приоритетным вопросом в повестке дня НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Несмотря на отчаянные усилия Европы держать Украину на первом месте в числе приоритетов западного альянса, Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО. Медленно, но неуклонно», — написал он в своем Telegram-канале.
Этот вывод подтверждает венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который указал, что Венгрия, Словакия, Турция и США не желают видеть главу киевского режима Владимира Зеленского на рабочих заседаниях альянса, отметил сенатор.
Ранее журналисты New York Times отметили, что встреча НАТО в Гааге стала еще одним тревожным сигналом для Украины, поскольку в этот раз ее вопрос не попал в перечень основных тем для обсуждения.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что главе киевского режима не следует рассчитывать на поддержку Запада, поскольку саммит НАТО показал, что у европейцев сейчас «другие заботы».
Отметим, саммит НАТО проходил 24−25 июня в Гааге.