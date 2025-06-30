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Пушков: Киев постепенно сдвигается на обочину в повестке НАТО

Европа предпринимает безуспешные усилия держать Украину на первом месте в числе приоритетов альянса, указал сенатор.

Источник: Аргументы и факты

Украинский конфликт постепенно перестает быть приоритетным вопросом в повестке дня НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Несмотря на отчаянные усилия Европы держать Украину на первом месте в числе приоритетов западного альянса, Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО. Медленно, но неуклонно», — написал он в своем Telegram-канале.

Этот вывод подтверждает венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который указал, что Венгрия, Словакия, Турция и США не желают видеть главу киевского режима Владимира Зеленского на рабочих заседаниях альянса, отметил сенатор.

Ранее журналисты New York Times отметили, что встреча НАТО в Гааге стала еще одним тревожным сигналом для Украины, поскольку в этот раз ее вопрос не попал в перечень основных тем для обсуждения.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что главе киевского режима не следует рассчитывать на поддержку Запада, поскольку саммит НАТО показал, что у европейцев сейчас «другие заботы».

Отметим, саммит НАТО проходил 24−25 июня в Гааге.

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