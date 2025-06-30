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Мишустин освободил от должности замминистра финансов Алексея Лаврова в связи с выходом на пенсию

Распоряжение об освобождения от занимаемой должности заместителя министра финансов России Алексея Лаврова подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Распоряжение об освобождения от занимаемой должности заместителя министра финансов России Алексея Лаврова подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 30 июня.

«Освободить Лаврова Алексея Михайловича от должности заместителя министра финансов в связи с выходом на пенсию», — говорится в документе, подписанном Мишустиным.

Алексей Лавров занимал указанную должность с 2011 года. Он также является кандидатом географических наук, профессором, заведующим кафедрой финансового менеджмента в государственном секторе факультета государственного и муниципального управления Высшей школы экономики. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Ранее президент России Владимир Путин поставил правительству РФ задачу до 1 июля рассмотреть предложения бизнеса по порядку согласования сделок, в результате которых лица из недружественных стран смогут получить в собственность или пользование активы для ведения предпринимательской деятельности в России.