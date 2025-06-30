Мишустин освободил от должности замминистра финансов Алексея Лаврова в связи с выходом на пенсию

Ранее президент России Владимир Путин поставил правительству РФ задачу до 1 июля рассмотреть предложения бизнеса по порядку согласования сделок, в результате которых лица из недружественных стран смогут получить в собственность или пользование активы для ведения предпринимательской деятельности в России.