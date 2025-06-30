Мишустин освободил от должности замминистра финансов Алексея Лаврова в связи с выходом на пенсию

Распоряжение об освобождения от занимаемой должности заместителя министра финансов России Алексея Лаврова подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 30 июня.
«Освободить Лаврова Алексея Михайловича от должности заместителя министра финансов в связи с выходом на пенсию», — говорится в документе, подписанном Мишустиным.
Алексей Лавров занимал указанную должность с 2011 года. Он также является кандидатом географических наук, профессором, заведующим кафедрой финансового менеджмента в государственном секторе факультета государственного и муниципального управления Высшей школы экономики. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
Ранее президент России Владимир Путин поставил правительству РФ задачу до 1 июля рассмотреть предложения бизнеса по порядку согласования сделок, в результате которых лица из недружественных стран смогут получить в собственность или пользование активы для ведения предпринимательской деятельности в России.